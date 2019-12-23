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Adıyaman'da izinsiz kazıya 2 gözaltı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı...
GÜVENLİK 23.12.2019, 14:31
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan kazma, kürek, dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan kazma, kürek, dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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