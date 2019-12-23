Adıyaman'da izinsiz kazıya 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan kazma, kürek, dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



