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Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncılar beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı...
GÜVENLİK 07.09.2019, 13:22
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncılar beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, A.D., A.K., İ.H.K., S.T., R.K., R.K. ve A.K.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Kazıda kullandıkları hilti, kürek ve jeneratöre el konulan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncılar beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, A.D., A.K., İ.H.K., S.T., R.K., R.K. ve A.K.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Kazıda kullandıkları hilti, kürek ve jeneratöre el konulan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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