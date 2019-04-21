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Adıyaman'da iş yerinin kurşunlanması kamerada

ADIYAMAN'da, bir iş yerine tabancayla ateş edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay, dün gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sait Şeker'e ait tütün satışı yapılan iş yerine, kimliği belirsiz bir kişi...

Adıyaman'da iş yerinin kurşunlanması kamerada
ADIYAMAN'da, bir iş yerine tabancayla ateş edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, dün gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sait Şeker'e ait tütün satışı yapılan iş yerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşun iş yerinin camına isabet etti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Şeker, camda mermi izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde maskeli bir şüphelinin iş yeri önüne gelerek tabanca ile ateş ettiği görüldü.
Polis, iş yerine ateş açarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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