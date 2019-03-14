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Adıyaman'da inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı. İlçeye bağlı Harmanlı Beledisinde, T.D. gittiği bağ evinde inşaat iskelesi, boru ve korkuluk çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine...

Adıyaman'da inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Harmanlı Beledisinde, T.D. gittiği bağ evinde inşaat iskelesi, boru ve korkuluk çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlık olayını M.D. ve A.D.'nin yaptığını belirledi. Ekipler yaptığı operasyonla M.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri ise hurdacılık yapan R.U'ya sattıkları öğrenildi. Jandarma tarafından hurdacıdan alınan malzemeler sahibine teslim edilirken, M.D. ve A.D. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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