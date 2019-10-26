banner314

banner325

Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit...

GÜVENLİK 26.10.2019, 19:36
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit Aydoğmuş yönetimindeki 35 AD 445 plakalı otomobil ile Mustafa Oğuz'un (46) kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Oğuz'un otomobilindeki Muhammed Oğuz (1) ve Emre Oğuz (7) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Trabzonspor 8 15
3. Sivasspor 9 15
4. Fenerbahçe 8 14
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 8 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 9 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5