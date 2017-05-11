Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

Vakkas İşitmen yönetimindeki 27 R 2444 plakalı otomobil ile İbrahim Cengiz yönetimindeki 39 DZ 039 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile her iki araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



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