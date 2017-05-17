Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gürsel yönetimindeki 27 C 4214 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin Sözeri'nin kullandığı 59 TB 847 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Selda Gürsel ile Emine T. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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