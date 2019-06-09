Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Akgün yönetimindeki 01 GC 358 plakalı otomobil ile Süleyman Gazi yönetimindeki 41 BG 406 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tuğçe Gazi ve Güçe Gazi, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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