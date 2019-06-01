Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde, Gölbaşı yönünde ilerleyen Hasan Tuzcu yönetimindeki 35 JV 085 plakalı otomobil ile Sabri Kalan yönetimindeki 34 JJ 1128 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Sabri Kalan yönetimindeki otomobilde bulunan Batuhan, Fatma, Ayşenur ve Dilek Kalan yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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