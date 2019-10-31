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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin...
GÜVENLİK 30.10.2019, 22:21
ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Yıldız ve Ayten İspir yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Yıldız ve Ayten İspir yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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