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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen...

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. 

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