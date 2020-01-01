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Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü
ADIYAMAN'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı. Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu...
GÜVENLİK 01.01.2020, 13:28
ADIYAMAN'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10