Son Dakika
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı...
GÜVENLİK 29.10.2019, 22:34
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hacı Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hacı Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5