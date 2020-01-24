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Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi
GÜVENLİK 24.01.2020, 17:14
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar oluştu.
Kentte dün gece başlayan fırtına, gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanın çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle kopup, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar meydana gelirken, çatı görevliler tarafından kaldırıldı.
Öte yandan Adıyaman Belediyesi hoparlörlerden anonslar yaparak, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.
Kentte dün gece başlayan fırtına, gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanın çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle kopup, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar meydana gelirken, çatı görevliler tarafından kaldırıldı.
Öte yandan Adıyaman Belediyesi hoparlörlerden anonslar yaparak, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.
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