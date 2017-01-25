Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce kamudan ihraç edilen öğretmen ve memurların bulunduğu 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, kent merkezinde sabah erken saatlerde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.