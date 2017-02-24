Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen salı günü Adıyaman, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Siirt'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 9'u sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden biri serbest kalırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgulamasına ise emniyette devam ediliyor.