Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

ADIYAMAN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen ve gözaltına alınan 14 polisten 11'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Yozgat ve Zonguldak'ta belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda daha önce görevden uzaklaştırılan ve KHK ile ihraç edilen 14 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü ise denetimli serbestlik yasasından serbest bırakıldı.



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