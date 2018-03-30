Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından örgütün esnaf yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.