Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ADIYAMAN’da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve aralarında akademisyen, doktor ve eczacıların da bulunduğu 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin ise yakalanması için çalışma sürdürüldüğü öğrenildi.