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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü...

GÜVENLİK 25.10.2019, 10:58
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda ByLock kullandıkları belirlenen N.A. ve G.Ç. adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
 

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