Adıyaman'da, FETÖ'nün 9 imamı tutuklandı

ADIYAMAN’da, polislerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'eğitim imamları'na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin, eğitim imamları olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep ve Malatya'daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim ve memurlardan sorumlu imamları olduğu belirtilen ve sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.