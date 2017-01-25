Adıyaman'da, FETÖ'nün 9 imamı tutuklandı

Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin, eğitim imamları olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep ve Malatya'daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim ve memurlardan sorumlu imamları olduğu belirtilen ve sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin, eğitim imamları olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep ve Malatya'daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim ve memurlardan sorumlu imamları olduğu belirtilen ve sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.