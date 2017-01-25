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Adıyaman'da, FETÖ'nün 9 imamı tutuklandı

ADIYAMAN’da, polislerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'eğitim imamları'na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Adıyaman'da, FETÖ'nün 9 imamı tutuklandı
ADIYAMAN’da, polislerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'eğitim imamları'na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin, eğitim imamları olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep ve Malatya'daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim ve memurlardan sorumlu imamları olduğu belirtilen ve sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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