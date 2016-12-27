Adıyaman'da FETÖ'den 7 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden işlemleri tamamlanan 19'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.