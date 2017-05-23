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Adıyaman'da FETÖ'den 4 tutuklama

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlenmesi'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...

Adıyaman'da FETÖ'den 4 tutuklama

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlenmesi'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında kamuda görevliyken ihraç edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 10'u mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette gözaltına bulunan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, adreslerinde bulunmayan 9 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
 

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