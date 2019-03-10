Adıyaman'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.İlçenin Aşağı Azaplı köyünde Kadir Suçağı’na ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında, Kadir Suçağı, Fındık Sakine, Ertuğrul Aygır ve Fikriye Tosun dumandan etkilendi. Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlikelerinin bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Evde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOGRAFLI