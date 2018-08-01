Adıyaman'da eski başkan ile 4 kişiye 'zimmet' gözaltısı

ADIYAMAN'da, aralarında eski belediye başkanı Abdulkadir K.'nın da bulunduğu 5 kişi, vakıf mülkünü zimmete geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

1990 yılında yaptırılan Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdu'nun, hileyle özel mülkiyete geçirildiği iddiasıyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1994 ile 2004 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yapan Abdulkadir K. ile Halil B., Hamdi D., Sülfükar Battal K. ve Mehmet Akif K. hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 5 adrese operasyon yapıp, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



FOTOĞRAFLI