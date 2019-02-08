Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Demet Taşar (25), tutuklu yargılanan DEAŞ üyesi...

Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Demet Taşar (25), tutuklu yargılanan DEAŞ üyesi Ayşenur İnci'nin verdiği ifade doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi Mavi Kategori'de 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü DEAŞ mensubu Ayşenur İnci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayşenur İnci'nin ifadeleri doğrultusunda Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği, geçen yıl Ceylanpınar'da sınırı geçerek güvenlik güçlerine teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen Demet Taşar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarttı.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile evinde gözaltına alınan Taşar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328