Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

ADIYAMAN'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekât polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., H.T. ve S. T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, H.T. ve S.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.