Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçiren polis, M.C. ve Ü.A. isimli şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.