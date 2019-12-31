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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu...
GÜVENLİK 31.12.2019, 12:58
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçiren polis, M.C. ve Ü.A. isimli şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçiren polis, M.C. ve Ü.A. isimli şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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