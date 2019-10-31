Son Dakika
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen...
GÜVENLİK 30.10.2019, 18:02
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5