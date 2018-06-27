ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da askeri eğitim uçağı düştü iddiası (1)
ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
27 Haziran 2018 Çarşamba 09:12
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