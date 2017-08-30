Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Adıyaman Valiliği, PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla askeri araca yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Adıyaman-Çelikhan yolu Ormaniçi ve Palanlı Köyü mevkiinde yol kenarına yeni döşendiği anlaşılan ve el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, zırhlı aracın geçtiği esnada bölücü terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda herhangi can kaybı ve hasar meydana gelmemiştir. Teröristlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimizce geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI