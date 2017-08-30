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Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (2) (Yeniden)

ADIYAMAN'da, askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yolda çukur açılmasına neden olan patlamada yaralanan olmazken, bölgede...

Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (2) (Yeniden)
ADIYAMAN'da, askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yolda çukur açılmasına neden olan patlamada yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.
Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Terör örgütü PKK'lılarca menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlama sırasında askeri araç sürücüsünün ani manevrasıyla yaralanan olmadı. Bir bölümünde çukur oluşan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatılırken, ihbar üzerine sevk edilen takviye güvenlik görevlileri tarafından teröristlerin yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da bölgede inceleme yaptı.

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