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Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı
GÜVENLİK 28.01.2020, 11:14
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ADIYAMAN’da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyey sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyey sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
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