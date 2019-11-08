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Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Adıyaman- Kahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar...
GÜVENLİK 08.11.2019, 14:25
ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Adıyaman- Kahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.
Adıyaman- Kahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.
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