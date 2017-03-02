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Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (6)

ADIYAMAN VALİSİ: 30 YARALI VAR, CAN KAYBI YOK Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremle sarsılan Samsat İlçesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Erin, "Samsat merkezde bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşları...

Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (6)

ADIYAMAN VALİSİ: 30 YARALI VAR, CAN KAYBI YOK
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremle sarsılan Samsat İlçesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Erin, "Samsat merkezde bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıs binalarında kısmı hasarlar var. En çok hasar Taşkuyu ile Akdamar köylerimizde var. Can kaybı yok, diğer yıkıntınları, hasarları devlet olarak karşılayacak güçteyiz. O imkanlara sahibiz. Vatandaşlarımız o anlamda kesinlikle müsterih olsun ilave olarak da yine vatandaşlarımızın resmi makamlar dışındaki asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Allah var, devlet var, gam yok diyoruz" dedi.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Erin "Hastanemize şu ana kadar itikal eden 30 tane yaralımız var. Ama hayati tehlikesi olan bir yaralımız da yok. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, Adıyamanımıza geçmiş olsun diliyorum. İl merkezinde de bazı evlerde bizim Musalla Camimizin minaresinde hasarlar var ve bu hasarların boyutu tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

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