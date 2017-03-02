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Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (5)

18 KÖYDE HASAR OLUŞTU Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde, 18 köyde hasar olduğu belirlendi. Ekiplerin 10 köye ulaştığı belirtilen ilçede hasar gören diğer 8 köye ulaşılması için de görevliler yönlendirildi. Havadan...

Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (5)

18 KÖYDE HASAR OLUŞTU
Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde, 18 köyde hasar olduğu belirlendi. Ekiplerin 10 köye ulaştığı belirtilen ilçede hasar gören diğer 8 köye ulaşılması için de görevliler yönlendirildi. Havadan da helikopterle alan taraması yapılan ilçedeki AFAD görevlilerinden alınan bilgiye göre, hasar oranının yüksek olduğu kaydedildi.
Deprem nedeniyle evlerini terk edip sokaklarda bekleyen ailelere, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ekmek ve bardakta çorba ile çeşitli kuru gıdalar dağıtıldı.
ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR
İlçede gündüz saatlerinde meydana gelen ilk depremin ardından aralıklarla çok sayıda artçı şok yaşandı. Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçedeki hasar tespiti ve arama çalışmaları devam ediyor.

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