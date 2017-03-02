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Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (4)

30 HAFİF YARALI Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen depremde hafif yaralanan 30 kişiye, Samsat Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan büyük bir bölümü taburcu edilirken,...

Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (4)

30 HAFİF YARALI
Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen depremde hafif yaralanan 30 kişiye, Samsat Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan büyük bir bölümü taburcu edilirken, tedavileri sürenlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ACİL KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU
Depremle sarsılan ve artçı şokların sürdüğü Samsat İlçesi'ndeki Devlet Hastanesi'nin bahçesine Acil Koordinasyon Merkezi kuruldu. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği merkezdeki koordinasyon sağlanmaya çalışılıyor.
ELEKTRİK, SU VE İLETİŞİMDE AKSAMA
Depremin meydana geldiği Samsat'ta, ilçe merkezi ile bağlı köylerindeki elektrik ve su kesintisi yaşanırken, telefon hatlarında da aksamalar yaşandığı belirtildi. Ekipler enerji iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatırken, Kızılay da kumanya dağıtmak için harekete geçti.

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