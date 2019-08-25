Adıyaman'da 50 ton saman kül oldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında kış döneminde hayvanlara verilmek için istiflenen 50 ton saman yanarak kül oldu.

Dün gece ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki çiftlikte yangın çıktı. Kış döneminde hayvanların yemesi için istiflenen saman balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı. Samanın yandığını gören çiftlik çalışanları, yangına müdahale etti. Müdahalede yetersiz kalan çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, 50 ton saman yanarak kül oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



