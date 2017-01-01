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Adıyaman'da 350 polisle yılbaşı denetimi

ADIYAMAN ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi.

Adıyaman'da 350 polisle yılbaşı denetimi

ADIYAMAN ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Özel hareket polislerinde görev aldığı uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı.

Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, nöbet tutan polislere baklava ikramında bulundu. Alper, "Bu yapmış olduğumuz denetlemelerde 2 aranan şahıs, bir miktar eroin yine 5 araca idari para cezası uygulandı. Yine bu uygulamalarda 4 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi, oralara da gerekli işlemler yapıldı" dedi.

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