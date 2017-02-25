Adıyaman'da 3 avukata FETÖ'den gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 avukat hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.S., M.T. ve M.Y. adlı avukatlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatların evlerinde ve bürolarında da arama yapıldı.

Gözaltına alınan avukatlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 1 avukatın aranması ise sürüyor.



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