Adıyaman'da 3 avukat FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen cumartesi günü yapılan operasyonlarda 3 avukat gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 3 avukat, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen cumartesi günü yapılan operasyonlarda 3 avukat gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 3 avukat, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.