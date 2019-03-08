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Adıyaman'da 29 kaçak göçmen yakalandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından...

Adıyaman'da 29 kaçak göçmen yakalandı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilçeye bağlı Karaburun köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştığı belirlenen 20 Afganistan, 8 Bangladeş ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde yapılan aramada, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte yol izin belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler ifadelerinin ardından Adıyaman İl Göç İdaresine Müdürlüğüne götürüldü.

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