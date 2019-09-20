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Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları kente getirdiği belirlenen 1 organizatör de tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş...
GÜVENLİK 20.09.2019, 15:51
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları kente getirdiği belirlenen 1 organizatör de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan kaçakların kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturan jandarma, I.B.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste 22 kaçak göçmen ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü I.B., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan kaçakların kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturan jandarma, I.B.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste 22 kaçak göçmen ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü I.B., tutuklandı.
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