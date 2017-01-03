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2016 enflasyonu yüzde 8.53

Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba...

Adıyaman'da, 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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