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Adıyaman'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, asayiş...
GÜVENLİK 28.10.2019, 12:02
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, asayiş uygulaması yaptıkları Cankara köyü yol ayrımında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Kontrollerde araç içindeki Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan Suriye uyruklu 1 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, asayiş uygulaması yaptıkları Cankara köyü yol ayrımında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Kontrollerde araç içindeki Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan Suriye uyruklu 1 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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