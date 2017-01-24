Adilcevaz’da şarampole uçan TIR'da 1 ölü

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde muz yüklü TIR, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü öldü.

Kaza, Adilcevaz-Ahlat Karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ahlat’tan Adilcevaz yönüne gelen Erdi Buldu yönetimindeki 33 BZJ 90 plakalı muz yüklü TIR, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada TIR hurda haline gelirken sürücü Erdi Buldu, araç içerisinde sıkışarak öldü. Buldu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen TIR ise kaza yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.



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