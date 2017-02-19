Adilcevaz’da hırsızlar suçüstü yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Van’ın Erciş İlçesinden gelerek Adilcevaz’da iki hafta boyunca farklı zamanlarda Kaleboynu, Orta ve Hıdırşah mahallelerinde bulunan evlere giren hırsızları yakalamak için polis önlem aldı. Polis ekipleri, yine hırsızlık için bir eve girdikleri sırada şüpheliler D.T., N.S. ve R.A.'yı suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızların kullandığı araç ve çaldıkları malzemelere el konuldu.