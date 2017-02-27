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Adilcevaz’da fırına giren hırsızlar suçüstü yakalandı

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde bir ekmek fırınına giren hırsızlar, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık olayı, ilçe merkezindeki Recep Tayyip...

Adilcevaz’da fırına giren hırsızlar suçüstü yakalandı
BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde bir ekmek fırınına giren hırsızlar, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Hırsızlık olayı, ilçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Tekbir Ekmek fırınında meydana geldi. Siirt’ten gelerek Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, Adilcevaz İlçesi’nde bir ekmek fırınına girerek buradaki para kasasını açmaya çalıştı.
Aynı binanın üst katındaki evinde bulunan işyeri sahibi Servet Koçak, fırından sesler geldiğini duyunca polisi aradı. Kısa sürede gelen Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan M.K., R.D. ve M.G.'yi işyerini açmada kullandıkları levye ve eldivenleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 

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