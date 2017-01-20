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Adilcevaz’da buğday yüklü TIR devrildi

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde buğday yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza dün akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş Karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Patnos’tan...

Adilcevaz’da buğday yüklü TIR devrildi
BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde buğday yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza dün akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş Karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Patnos’tan Adilcevaz'a gelen Dursun Obuz yönetimindeki 42 ENY 70 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak yolun orta refüjüne çarparak devrildi.
Devrilen TIR da bulunan yaklaşık 30 ton buğday yola savruldu. TIR sürücüsü Obuz, kazayı yara almadan atlatırken, yol bir süre çift taraflı trafiğe kapandı. Jandarmanın kontrolünde çekiciyle TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı.

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