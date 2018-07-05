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Adil Öksüz'ün bacanağı tutuklandı

KONYA merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden, aralarında örgütün Hava Kuvvetleri olduğu öne...

Adil Öksüz'ün bacanağı tutuklandı
KONYA merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden, aralarında örgütün Hava Kuvvetleri olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 19 Haziran sabahı operasyon düzenlendi. Konya merkezli 31 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, aralarında 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Örgüt içerisinde 'gezici' olarak bilinen Tetik, Sakarya'da yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.
Şüphelilerin, TSK'daki askerlere genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında 'Mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin imamlık yaptıkları askerler arasında  generallerin de bulunduğu belirtildi.
18'İ İTİRAFÇI OLDU
Emniyetteki sorguları tamamlanan 49 şüpheliden 18'i itirafçı olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Daha önce örgüt üyeliğinden hüküm giydiği belirlenen 10 şüpheli de serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden aralarında Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulundu 17 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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